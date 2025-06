139 migrantes chegaram este fim de semana às ilhas Baleares

Um total de 139 migrantes chegaram às Ilhas Baleares espanholas este fim de semana em oito pequenas embarcações, informou este domingo a Delegação do Governo local.

Só hoje, a Guarda Civil e o Serviço de Salvamento Marítimo resgataram 59 ocupantes, subsaarianos e norte-africanos, de três pequenas embarcações que navegavam ao sul de Cabrera e a leste da ilha de Palma de Maiorca.

Além disso, oito migrantes que viajavam numa quarta embarcação chegaram a terra firme no município maiorquino de Ses Salines.

Esses 67 migrantes juntam-se aos 72 que foram resgatados no sábado em quatro outras pequenas embarcações nas águas ao largo de Cabrera e Formentera.

Este ano, pelo menos 2.834 pessoas chegaram ao arquipélago balear, no Mediterrâneo, em 138 embarcações, segundo uma contagem da agência noticiosa espanhola Efe, baseada em informações fornecidas pela Delegação do Governo.

No ano passado, 5.882 migrantes chegaram às ilhas, irregularmente, por mar, de acordo com o Relatório Anual de Segurança Nacional do Ministério do Interior espanhol.