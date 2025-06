Hamas que diz que Netanyahu exige "condições impossíveis" para impedir cessar-fogo

"Em poucas palavras, Netanyahu não quer um acordo", acrescentou o responsável do Hamas.

"Há meses que Netanyahu manipula as famílias dos prisioneiros israelitas e menospreza os seus sentimentos. Insiste em selecionar apenas 10 nomes, ignorando os restantes, que poderiam ser libertados através de um acordo abrangente e único", denunciou Mardawi.

No Telegram, Mahmud Mardawi escreveu que o primeiro-ministro insiste em libertar apenas 10 reféns em vez de libertar todos os 50, vivos e mortos, de uma só vez.

Um alto funcionário do Hamas acusou, este domingo, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de criar "condições impossíveis" para impedir qualquer acordo de cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns.

Esta declaração surge dois dias depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter afirmado que um cessar-fogo na Faixa de Gaza seria possível na próxima semana.

"Acabei de falar com algumas das pessoas envolvidas. A situação em Gaza é terrível. Acreditamos que vamos conseguir um cessar-fogo na próxima semana", destacou, num evento para celebrar a assinatura do acordo de paz entre o Ruanda e a República Democrática do Congo, em Washington.

Donald Trump considerou que a cessação das hostilidades está próxima.

"Estamos a trabalhar em Gaza e a tentar resolver o problema. Estamos a fornecer muito dinheiro e muita comida àquela zona porque precisamos", acrescentou.