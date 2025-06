Israel pede a potências europeias que reactivem sanções contra o Irão

O Governo israelita pediu às potências europeias envolvidas nas negociações sobre o nuclear com o Irão - Alemanha, França e Reino Unido - que reativem as sanções contra o país, por incumprimento das suas obrigações estabelecidas em acordo.

O ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Gideon Saar, fez este pedido ao ministro alemão do Interior, Alexander Dobrindt, que está de visita a Israel para examinar em primeira mão os locais atingidos por mísseis iranianos durante o último conflito entre os dois países.

Saar pediu ao ministro alemão que ative a chamada cláusula "snapback", segundo a qual o chamado grupo E3 de países europeus pode retomar as sanções suspensas durante as negociações com o Irão.

A 13 de junho, Israel lançou um ataque contra o território iraniano, partindo do princípio de que a república islâmica estava prestes a fabricar uma arma nuclear, uma alegação negada muitas vezes pelo Governo iraniano, que lançou, em resposta, um contra-ataque contra o solo israelita.

Os Estados Unidos apoiar Israel e realizaram bombardeamentos contra instalações nucleares, antes de acabarem por mediar um cessar-fogo após 12 dias de conflito.

"O sistema internacional tem agora o dever de tomar medidas concretas contra o programa nuclear iraniano, face aos ataques do regime iraniano à Agência Internacional de Energia Atómica e ao anúncio de que deixará de cooperar com a mesma", disse Saar, referindo-se à agência nuclear da ONU, que o Irão acusa de ter alimentado o conflito com as suas declarações ambíguas sobre a situação do programa iraniano.

O responsável iraniano, citado pela agência Europa Press, disse que "chegou o momento de os países do E3 (Reino Unido, Alemanha e França) ativarem a restituição das armas nucleares, uma medida concreta que está à sua disposição".

Em resposta, Dobrindt - que falava a partir dos escombros em Bat Yam, onde um míssil iraniano atingiu um edifício residencial e matou nove pessoas - afirmou que a Alemanha "deve aprofundar o seu apoio a Israel".