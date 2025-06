Quer estudar ou fazer intercâmbio nos EUA? Redes sociais têm de ser “públicas” para obter visto

A Embaixada dos Estados Unidos em Portugal anunciou, no sábado, numa mensagem nas redes sociais e também por via de um aviso na página oficial, que todos os candidatos a vistos de não-imigrante F, M e J — usados por estudantes académicos, vocacionais e participantes em programas de intercâmbio cultural — devem ajustar as definições de privacidade das suas contas de redes sociais para “público”.

Para quê? “Facilitar a verificação necessária para estabelecer a sua identidade e admissibilidade nos Estados Unidos ao abrigo da legislação dos EUA.”

Desde 2019, os requerentes de visto eram obrigados a indicar todos os nomes de utilizador ou identificadores de redes sociais utilizados nos últimos cinco anos. Não existia anteriormente, todavia, nenhuma indicação quanto ao acesso às publicações nas redes ou estado dos perfis.

Segundo a embaixada, a omissão de informações sobre redes sociais poderá levar à recusa do visto e até à inelegibilidade para futuros pedidos.

“Utilizamos todas as informações disponíveis na nossa triagem e verificação de vistos para identificar requerentes que sejam inadmissíveis, incluindo potenciais ameaças à segurança nacional”, pode ler-se na mensagem divulgada no Facebook.

Esta mudança surge dias depois do caso de Mads Mikkelsen, um jovem norueguês de 21 anos, ter sido recusado à entrada nos EUA, no aeroporto de Newark.

Alegadamente, os agentes do Serviço de Alfândega e Patrulha de Fronteiras destacaram um meme com o vice-presidente norte-americano JD Vance e uma imagem de um cachimbo de marijuana encontrados no telemóvel como razões para o bloqueio.