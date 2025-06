Tribunal israelita aceita adiar julgamento de Netanyahu

Um tribunal israelita deferiu parcialmente o pedido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para adiar as audiências do seu julgamento por corrupção, de acordo com um documento judicial divulgado pelo partido Likud, ao qual pertence.

"Após as explicações fornecidas, (...) aceitamos parcialmente o pedido e cancelamos, neste momento, as datas das audiências do senhor Netanyahu, agendadas para 30 de junho e 02 de julho", refere o documento do tribunal de Jerusalém, que havia rejeitado anteriormente um pedido idêntico do primeiro-ministro israelita.

Segundo a agência noticiosa francesa AFP, o advogado de Netanyahu tinha pedido o adiamento das audiências, programadas para serem retomadas na próxima semana, alegando com "os acontecimentos na região e no mundo" após a guerra com o Irão e o conflito em curso em Gaza.

O primeiro-ministro é "obrigado a dedicar todo o seu tempo e energia à gestão de questões nacionais, diplomáticas e de segurança da maior importância", escreveu Amit Hadad no pedido submetido ao tribunal, adianta a AFP.

O chefe da inteligência militar e o dos serviços secretos Mossad compareceram este domingo perante o tribunal para depoimento, a pedido de Netanyahu, escreve a AFP.

A agência recorda que o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, declarou no sábado que "não tolerará" a continuação do julgamento por corrupção do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tendo este agradecido as suas declarações.

Benjamin Netanyahu "está a negociar um acordo com o Hamas, que incluirá a libertação dos reféns. Como é possível que o primeiro-ministro de Israel seja forçado a permanecer em tribunal o dia todo?", afirmou Donald Trump.

Netanyahu negou qualquer irregularidade durante o julgamento, que foi adiado diversas vezes desde seu início, em maio de 2020.

Num dos processos, ele e sua mulher, Sara Netanyahu, são acusados de aceitar bens de luxo no valor de mais de 260.000 dólares, como charutos, joias e champanhe, de bilionários, em troca de favores políticos.

Em outros dois casos, Netanyahu é acusado de tentar negociar uma cobertura noticiosa mais favorável em dois meios de comunicação israelitas.