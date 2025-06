Portugal sofre com "cúpula de calor". Fenómeno pode tornar-se cada vez mais frequente

Ondas de calor como a dos últimos dias podem vir a tornar-se mais frequentes devido às alterações climáticas, segundo Kirsty McCabe, meteorologista da Royal Meteorological Society. De acordo com a especialista, as altas temperaturas que se têm feito sentir devem-se a um fenómeno meteorológico chamado “cúpula de calor”. Neste fenómeno, o ar quente e seco sobe, mas a pressão atmosférica empurra-o para baixo de encontro à superfície do planeta, ficando aprisionado próximo ao solo. Esta cúpula de calor atua então como se fosse uma redoma, impedindo que o ar quente dissipe, mesmo durante a noite. “A cúpula de calor está a agir quase como a tampa de uma panela, e está a prender o ar quente por baixo dela”, explica Kirsty McCabe. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Serviço Copernicus para as Alterações Climáticas (C3S) da União Europeia afirmou que as temperaturas globais à superfície no passado mês de maio foram, em média, 1,4°C mais elevadas do que na era pré-industrial, citando as emissões de gases com efeito de estufa provenientes da queima de combustíveis fósseis como o principal fator das alterações climáticas.

“Estas temperaturas são três a cinco vezes mais prováveis do que seriam sem o impacto das alterações climáticas induzidas pelo homem. Portanto, estamos a assistir a estas temperaturas mais elevadas como uma consequência direta das alterações climáticas”, afirmou McCabe, referindo-se aos dados da Climate Central. Para o futuro, McCabe alerta para o aumento da probabilidade de dias abrasadores na Europa: "Vamos assistir a mais dias com mais de 40 graus, certamente mais dias com mais de 34 ou 35 graus". Impactos na saúde quando nem conseguimos arrefecer à noite A meteorologista destaca também que as elevadas temperaturas de uma onda de calor podem afetar a saúde. "Depende se estamos a falar de 40 graus em termos de sombra ou de temperatura do ar... Se estivermos sob a luz direta do sol, se estivermos no subsolo, se estivermos numa casa que não foi bem concebida, essas temperaturas são muito mais elevadas. E é por isso que, obviamente, temperaturas tão elevadas têm um impacto muito negativo nas pessoas, porque não conseguimos arrefecer à noite e, mesmo que o termómetro não esteja tão alto, pode ser muito mais quente, especialmente se a humidade também for um problema", alerta.