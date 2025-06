Trump vai receber Netanyahu na Casa Branca para fechar cessar-fogo em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agendou um encontro na Casa Branca com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para o dia 7 de julho, com o objetivo de pressionar Israel a um acordo de cessar-fogo com o Hamas que incluirá troca de reféns.

A informação é avançada pelo Axios e também pela Reuters, que cita um responsável da Administração Trump, embora não tenha sido ainda confirmada pela Casa Branca.

Nesta altura, encontra-se em Washington o ministro israelita dos Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, que está na capital norte-americana para negociações com os EUA para um cessar-fogo em Gaza, além de conversações sobre a situação no Irão.

Estes serão alguns dos temas que Trump e Netanyahu abordarão, além de outros temas regionias como a Síria.

Este domingo, Donald Trump fez pressão a Israel nas redes sociais para um desfecho na situação do Médio Oriente, de forma a terminar a guerra que dura já há 20 meses. "Façam o acordo com Gaza, recuperem os reféns", escreveu.

Já esta segunda-feira, na Casa Branca, a porta-voz Karoline Leavitt afirmou que Trump e a sua administração estão em comunicação constante com Israel e que o fim do conflito em Gaza é uma prioridade para os EUA.

"É de partir o coração ver as imagens que surgiram de Israel e de Gaza durante a guerra e o presidente Trump quer ver isso terminar", disse, indicando que não havia data confirmada para uma vista de Netanyahu a Washington.