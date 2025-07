13,5 mil milhões de euros, a maior ponte suspensa do mundo: Meloni quer ligação da Calábria à Sicília como despesa da NATO

Deputados e ministros do executivo, incluindo os vice-primeiros-ministros Antonio Tajani e Matteo Salvini, defendem que a ponte deve ser classificada como investimento estratégico para a NATO, permitindo contabilizar parte do custo como despesa militar.

O projeto, avaliado em 13,5 mil milhões de euros, prevê a maior ponte suspensa do mundo, ligando a Calábria à Sicília.

O governo italiano, liderado por Giorgia Meloni, pretende apostar na construção de uma ponte sobre o Estreito de Messina como solução para cumprir a nova meta de gastos da NATO, que exige que cada país destine 5% do seu PIB à defesa até 2035. A notícia é avançada pelo “ Politico ”.

“O projeto sobre o Estreito de Messina também tem importância estratégica para a defesa, facilitando o movimento das forças armadas italianas e dos aliados da NATO”, refere o documento aprovado pelo governo, que acrescenta que a ponte permitiria o transporte rápido de veículos pesados, tropas e recursos, tanto por estrada como por caminho-de-ferro.

A NATO ainda não se pronunciou oficialmente sobre a possibilidade de aceitar a classificação da ponte como infraestrutura militar.

Esta proposta surge num momento em que Itália tenta encontrar formas de cumprir o novo objetivo de 5% do PIB em defesa, dado que atualmente gasta apenas 1,49%.

A oposição critica duramente a ideia. “Isto é uma farsa para os cidadãos e para a NATO. Duvido que este bluff seja aceite”, afirmou Giuseppe Antoci, eurodeputado do Movimento 5 Estrelas.

O Governo de Meloni mantém, contudo, a ideia em avançar com a ponte, prevendo a autorização final do projeto já em Julho. Tajani sugeriu inclusive que a ponte seja batizada com o nome de Silvio Berlusconi, antigo primeiro-ministro italiano associado a escândalos e processos judiciais.