Acabou o silêncio: Putin defende “novas realidades territoriais” em primeira conversa com Macron desde 2022

O Presidente russo, Vladimir Putin, e o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, tiveram esta terça-feira a primeira conversa telefónica em quase três anos, centrada no conflito entre o Irão e Israel e na guerra na Ucrânia, anunciou o Kremlin.

De acordo com Moscovo, o diálogo foi "substancial" e abordou a necessidade de respeitar o direito do Irão ao desenvolvimento pacífico da energia nuclear, desde que mantenha o cumprimento do tratado de não-proliferação nuclear.

Por sua vez, a Presidência francesa informou que Macron insistiu para que o Irão coopere totalmente com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) e defendeu “uma solução diplomática duradoura e rigorosa” para as questões nucleares, de mísseis e do papel iraniano na região.

Ambos os líderes decidiram coordenar esforços para encontrar uma saída para o impasse.