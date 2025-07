Administração Trump admite possibilidade de retirar cidadania a Mamdani

A administração Trump abriu a porta a uma investigação que poderá levar à retirada da cidadania norte-americana a Zohran Mamdani, candidato democrata à presidência da câmara de Nova Iorque, avança o “Guardian” esta terça-feira.

Na origem desta tomada de posição está Andy Ogles. O congressista republicano pelo Tennessee apelou hoje à revogação da cidadania de Mamdani, alegando que este poderá ter escondido apoio a atividades terroristas quando obteve a nacionalidade em 2018.

De acordo com Ogles, Mamdani poderá ter obtido a cidadania através de “dissimulação deliberada ou ocultação de apoio material ao terrorismo”.

Como prova, Ogles referiu uma música de rap composta por Mamdani, intitulada my love to the Holy Land five, na qual se refere a membros de uma fundação condenada por apoio ao Hamas como “my guys [os meus rapazes]”, bem como a recusa do candidato em condenar a frase “globalize the intifada”.

Questionada sobre as declarações de Ogles, a porta-voz da Casa Branca afirmou: “Não vi essas alegações, mas, se forem verdadeiras, é certamente algo que deve ser investigado.”

O Departamento de Justiça dos EUA confirmou ter recebido a carta do congressista republicano.

Esta terça-feira, durante a inauguração de um novo centro de detenção para imigrantes nos Everglades, na Florida, o ex-presidente reforçou que vai “vigiar de perto” Mamdani e deixou em aberto a possibilidade de apurar a legalidade da sua cidadania.

Trump disse: “Muita gente diz que ele está aqui ilegalmente. Vamos analisar tudo. Mas, idealmente, vai revelar-se muito menos do que um comunista. Neste momento, é um comunista; não é um socialista.”