Carlos III decide pôr fim ao comboio real britânico após mais de 150 anos de história

O rei Carlos III decidiu acabar com o histórico comboio real britânico, em funcionamento desde o reinado da rainha Vitória, considerando que já não é financeiramente viável, numa altura em que o financiamento público da monarquia deverá aumentar 46 milhões de libras nos próximos dois anos.

O comboio, que data de 1869, foi utilizado apenas duas vezes no último ano fiscal, com as duas viagens a custarem perto de 80 mil libras no total (93.150 euros). Atualmente composto por nove carruagens, a mais recente datando de 1986, o comboio será oficialmente retirado de circulação em 2027.

“O comboio real fez parte da vida nacional durante muitas décadas, sendo apreciado e cuidado por todos os envolvidos. Mas, ao olharmos para o futuro, não devemos estar presos ao passado”, afirmou James Chalmers, tesoureiro do rei, também conhecido como o Guardião da Bolsa Privada.

Segundo o palácio, o comboio exigiria investimentos significativos para manter a sua operação a longo prazo, embora os custos da sua desativação ainda não sejam claros.

Financiamento público da monarquia aumenta

O anúncio foi feito no mesmo dia em que foi apresentado o relatório anual da Sovereign Grant — o fundo público que cobre os custos da Casa Real, como salários, manutenção de palácios e deslocações oficiais —, atualmente fixado em 12% dos lucros da Crown Estate, o portefólio imobiliário da monarquia.

Com o aumento das receitas provenientes de concessões eólicas offshore, os lucros da Crown Estate dispararam, fazendo subir o valor da subvenção real de 86,3 milhões para 132 milhões de libras anuais durante dois anos. Parte desta verba servirá para concluir as obras de renovação do Palácio de Buckingham, orçadas em 369 milhões de libras.

Críticas à monarquia

O relatório chega após críticas ao rei Carlos e ao príncipe William, acusados de obter milhões de libras através de rendas cobradas pelas suas propriedades — o Duchy of Lancaster (de Carlos) e o Duchy of Cornwall (de William) — a entidades como o Serviço Nacional de Saúde, forças armadas e escolas.

William Bax, diretor executivo do Duchy of Cornwall, reconheceu as críticas e anunciou mudanças. Algumas rendas cobradas a grupos comunitários e instituições de solidariedade social serão reduzidas ou eliminadas.

Apesar disso, os opositores da monarquia continuam a contestar os custos associados à instituição. “O custo da monarquia está fora de controlo e estes relatórios quase não têm escrutínio político”, criticou Graham Smith, diretor do grupo Republic.

James Chalmers defendeu, no entanto, que o impacto da monarquia no plano internacional é significativo, citando um estudo que aponta a família real como o maior fator de influência na perceção global do Reino Unido.