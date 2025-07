EUA vão formalizar levantamento de sanções à Síria

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai assinar esta segunda-feira um decreto que formaliza o levantamento das sanções norte-americanas contra a Síria, um novo passo na aproximação entre os dois países após a queda de Bashar al-Assad.

"Este é um esforço para promover e apoiar o caminho do país para a estabilidade e a paz", destacou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, aos jornalistas.

Leavitt especificou que os Estados Unidos manterão as suas sanções contra certos membros do antigo governo, incluindo Bashar al-Assad, que fugiu para a Rússia no final do ano passado.

A Casa Branca publicou o texto do decreto presidencial na rede social X após a assinatura, que não foi aberta à imprensa.

O decreto presidencial visa "acabar com o isolamento do país em relação ao sistema financeiro internacional, preparando o terreno para o comércio global e galvanizando os investimentos dos seus vizinhos na região, bem como dos Estados Unidos", explicou o subsecretário interino do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, Brad Smith, em declarações aos jornalistas na manhã de hoje.

O Presidente Trump surpreendeu toda a gente ao anunciar o levantamento das sanções norte-americanas durante uma visita a Riade, em 13 de maio, afirmando que queria "dar às novas autoridades em Damasco uma oportunidade de grandeza".

No dia seguinte, reuniu-se também com o Presidente interino da Síria, Ahmad al-Shareh, que liderou a coligação de grupos rebeldes islamitas radicais que derrubou o presidente sírio em dezembro.

Desde então, Washington suspendeu a maioria das suas sanções para facilitar o regresso da Síria ao sistema financeiro internacional e está a implementar autorizações para incentivar novos investimentos no país.

O Departamento de Estado emitiu uma isenção ao abrigo da "Lei César" para a proteção de civis na Síria. Esta lei de 2020 previa sanções severas contra qualquer entidade ou empresa que cooperasse com o regime deposto de Bashar al-Assad.

A Síria, governada pelo clã Assad há várias décadas, está sujeita a sanções internacionais desde 1979. Estas sanções foram reforçadas depois de o regime de Bashar al-Assad ter reprimido os protestos pró-democracia em 2011, que desencadearam a guerra.

O país do Médio Oriente é agora dominado pelo grupo islamita Hayat Tahrir al-Cham (HTS), que derrubou o regime de Bashar al-Assad.

O HTS, anteriormente afiliado à Al-Qaida, cortou os seus laços com a organização `jihadista` em 2016.

O decreto presidencial norte-americano irá desmantelar a arquitetura geral em torno das sanções dos EUA, incluindo a declaração de "emergência nacional" em 2004.

A União Europeia também suspendeu quase todas as restantes sanções contra a Síria.

Ainda assim, algumas restrições mantêm-se em vigor e os EUA designam ainda a Síria como um Estado patrocinador do terrorismo e o grupo liderado por al-Sharaa como uma organização terrorista estrangeira.

Fonte do Departamento de Estado adiantou à AP que a administração Trump está a rever estas designações.

A decisão dos EUA surge depois de o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Sa`ar, ter declarado hoje que Israel estava "interessado" em normalizar as relações com a Síria e o Líbano ao abrigo dos Acordos de Abraham.

Patrocinados pelo Presidente dos EUA durante o seu primeiro mandato na Casa Branca, os chamados Acordos de Abraão, em 2020, permitiram ao Bahrein, aos Emirados Árabes Unidos, a Marrocos e ao Sudão estabelecer laços formais com Israel.