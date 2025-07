Desde o fim de semana que tempestades e tornados têm atingido Dakota do Sul, nos Estados Unidos da América, causando danos generalizados no nordeste do Estado, segundo noticiaram os meios de comunicação locais.

Um homem filmou-se casualmente em frente a um tornado na cidade de Gary, no condado de Dakota do Sul, dizendo para a câmara: “Apenas um pequeno tornado atrás de mim”.

A Reuters verificou de forma independente a localização, fazendo corresponder as linhas eléctricas, a sinalização rodoviária, os padrões das linhas rodoviárias, o terreno e a vegetação nas filmagens a imagens de arquivo e de satélite. A data foi verificada através de relatórios de corroboração nos media locais.