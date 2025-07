Trump e Musk voltam a discutir. “Elon pode ter recebido mais subsídios do que qualquer outro ser humano"

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu esta terça-feira que o seu departamento de eficiência (DOGE) deveria analisar a possibilidade de cortar os subsídios atribuídos às empresas de Elon Musk, com o objetivo de reduzir os gastos do governo federal. A reação surge depois de o multimilionário ter voltado a criticar o "grande e lindo" projeto de lei de Trump ("One Big Beautiful Bill") que estabelece cortes de impostos, gastos com defesa e proteção de fronteiras. Se o projeto de lei passar, Musk promete criar um novo partido político no dia seguinte à aprovação. “Elon pode ter recebido mais subsídios do que qualquer outro ser humano na história, de longe, e sem esses apoios, provavelmente teria de encerrar as suas atividades e regressar à África do Sul”, afirmou Trump na sua rede social, Truth Social. “Acabavam-se os lançamentos de foguetes, os satélites e a produção de carros elétricos, e o nosso país pouparia uma fortuna. Talvez devêssemos pedir à DOGE que olhasse com atenção para isto. Há muito dinheiro a poupar”, acrescentou. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui





Musk defende criação de novo partido político Na segunda-feira, Elon Musk renovou as críticas ao projeto de lei de Trump, defendendo que o mesmo evidencia a necessidade de criar um novo partido político.

O empresário tem manifestado, de forma recorrente, frustração com aquilo que considera ser uma indiferença bipartidária face ao agravamento da dívida pública norte-americana. No início do mês, envolveu-se publicamente numa troca de acusações com Trump sobre este tema, tendo mais tarde recuado nas declarações. O confronto público entre os dois tem provocado instabilidade nos mercados, com as ações da Tesla a registar oscilações acentuadas que chegaram a fazer desaparecer cerca de 150 mil milhões de dólares da capitalização bolsista da empresa. A cotação já recuperou entretanto parte dessas perdas. Na rede social X, Musk prometeu ainda que se o “pacote de despesa insano for aprovado", um novo partido "será formado no dia seguinte”.