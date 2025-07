Casa Branca volta a suspender envio de armas para a Ucrânia

O Politico, que noticiou a pausa na terça-feira, disse que inclui os mísseis de defesa aérea Patriot , com os quais a Ucrânia tem contado para destruir mísseis balísticos de movimento rápido.

Na semana passada, Trump disse que estava a considerar a venda de mais mísseis de defesa aérea Patriot à Ucrânia, após uma reunião com o Presidente Volodymyr Zelenskiy.

As forças russas, que controlam cerca de um quinto da Ucrânia, também progrediram numa campanha de verão no leste do país.

“O lado ucraniano sublinhou que qualquer atraso ou procrastinação no apoio às capacidades de defesa da Ucrânia apenas encorajará o agressor a continuar a guerra e o terror, em vez de procurar a paz” , afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Kiev num comunicado.

O Pentágono levantou a preocupação de as reservas americanas estarem demasiado baixasm incluindo as munições de precisão e interceptores de defesa aérea que derrubam drones e mísseis russos, disseram duas pessoas a par da decisão na terça-feira.

A Ucrânia chamou o enviado interino dos EUA em Kiev para sublinhar a importância de prolongar a ajuda militar de Washington, dizendo que qualquer corte iria encorajar a Rússia à medida que os esforços diplomáticos para acabar com a guerra vacilam.

A decisão de Washington de suspender o envio de algumas armas essenciais para a Ucrânia fez soar avisos em Kiev. A medida pode enfraquecer a capacidade de defesa ucraniana contra a intensificação dos ataques aéreos russos e os avanços no campo de batalha.

Fedir Venislavskyi, membro do comité de segurança e defesa nacional do parlamento ucraniano, considerou a decisão de suspender os carregamentos “muito desagradável”.

“É doloroso e, tendo como pano de fundo os ataques terroristas que a Rússia comete contra a Ucrânia, é uma situação muito desagradável”

Num e-mail, o Pentágono disse que estava a dar a Trump opções para continuar a ajuda militar à Ucrânia, de acordo com o objetivo de acabar com a guerra da Rússia no país.

"Ao mesmo tempo, o departamento está a examinar rigorosamente e a adaptar a sua abordagem para atingir este objetivo, preservando simultaneamente a prontidão das forças americanas para as prioridades de defesa da administração", disse Elbridge Colby, o subsecretário para a política.

Toda a ajuda ao armamento foi brevemente interrompida em fevereiro, com uma segunda pausa, mais longa, em março. A administração Trump retomou o envio da última ajuda aprovada sob Biden, mas nenhuma nova política foi anunciada.

Na quarta-feira, o Kremlin congratulou-se com a notícia da suspensão da ajuda, afirmando que o conflito terminaria mais cedo se fossem enviadas menos armas para a Ucrânia.

“Em suma, esta decisão vai custar vidas e território aos ucranianos”

Os residentes da capital ucraniana, onde os ataques com mísseis a bairros residenciais nas últimas duas semanas mataram mais de duas dúzias de pessoas, mostraram-se alarmados com a decisão do Pentágono.

“Se chegarmos a uma situação em que não haja defesa aérea, mudar-me-ei (de Kiev), porque a minha segurança é a minha primeira preocupação”, disse Oksana Kurochkina, uma advogada de 35 anos, à Reuters, no centro de Kiev.

No campo de batalha, a suspensão das munições de precisão limitaria a capacidade das tropas ucranianas de atacar posições russas mais atrás da linha da frente, disse Jack Watling, analista militar do Royal United Services Institute.