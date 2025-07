“Grande e belo projeto de lei” de Trump aprovado. Quem sai a ganhar?

O processo foi atribulado e o resultado final apertado: 51-50, com o vice-presidente JD Vance a desatar o empate. Ainda assim, mais uma grande vitória política para Trump.

O Senado norte-americano acaba de concluir esse processo caótico ao aprovar a ambiciosa proposta de Donald Trump em matéria fiscal e orçamental – oficialmente intitulada One Big Beautiful Bill Act.

Uma das particularidades da vida política em Washington é o chamado vote-a-rama no Senado, em que a câmara alta do Congresso mergulha numa maratona noturna de discursos, emendas e votações sobre uma proposta legislativa crucial.

Apesar de o argumento ser plausível, as isenções fiscais para gorjetas e horas extraordinárias atenuam parcialmente essa crítica.

Os democratas opuseram-se à proposta em todas as fases, alegando que os cortes fiscais favorecem os mais ricos e que os cortes na saúde pública terão consequências graves para os trabalhadores com rendimentos mais baixos.

Apesar das limitações do processo orçamental quanto ao tipo de medidas que podem ser incluídas, a equipa de Trump conseguiu inserir quase toda a sua agenda interna nesta proposta – justificando o título algo extravagante.

Inclui ainda um reforço do financiamento para a segurança fronteiriça e um aumento de 150 mil milhões de dólares (cerca de 227 mil milhões de euros) no orçamento da defesa, que ultrapassará brevemente o trilião de dólares por ano.

O projeto também elimina impostos sobre gorjetas e horas extraordinárias, medida bem recebida por muitos trabalhadores, especialmente nos sectores dos serviços e sindicatos do sector privado.

Entre as medidas, está a prorrogação dos cortes fiscais da primeira presidência de Trump, inicialmente previstos para expirarem no próximo ano. Apesar de serem apresentados como novo alívio fiscal, as regras orçamentais do Congresso fazem com que, na prática, a política fiscal se mantenha quase inalterada.

Impulsionado pelo sucesso do recente ataque às infraestruturas nucleares do Irão, Trump pressionou os republicanos mais hesitantes no Congresso a alinharem-se com o pacote legislativo.

Espera-se um cenário semelhante quando a proposta chegar à Câmara dos Representantes, podendo ser assinada pelo presidente já no dia 4 de Julho – o Dia da Independência.

Os democratas também alertaram para o impacto do pacote no défice nacional, que se encontra em níveis historicamente elevados. No entanto, este ataque tem pouco impacto político, já que o próprio partido é frequentemente criticado por falta de contenção nos gastos públicos.

Ainda assim, a proposta de Trump tem passado por todas as etapas do labiríntico processo legislativo norte-americano, muitas vezes pela margem mínima.

“Completamente insano e destrutivo”

A aprovação no Senado não veio sem custos, sobretudo pelo agravamento da já tensa relação entre Trump e Elon Musk.

A separação pública entre o Presidente e o antigo “Primeiro Amigo” tem sido acompanhada ao pormenor pelos media. As trocas de acusações, ameaças, insultos e até confrontos físicos têm mantido o conflito nas manchetes.

Ao perceber que a proposta não incluía cortes significativos na despesa pública, Musk virou-se contra Trump, classificando o plano como “suicídio político” para o Partido Republicano: “Vai destruir milhões de empregos na América e causar enormes danos estratégicos ao país.”

Embora ambos tenham feito as pazes há algumas semanas, o conflito reacendeu-se com a aprovação do texto no Senado.

Musk afirmou que a proposta é “completamente insana e destrutiva” e prometeu retaliações políticas contra os republicanos que votaram a favor.

Em resposta, Trump ameaçou deportar Musk para a África do Sul, seu país natal, e mobilizar o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) contra as empresas de Musk com contratos governamentais, incluindo a SpaceX – considerada vital para o programa espacial norte-americano.

Apesar das ameaças, é improvável que os desabafos de Musk se traduzam em consequências políticas reais para Trump, já que muitos republicanos no Congresso continuam a depender do apoio do presidente.

Mais uma vitória para Trump

Trump geriu a sua estratégia legislativa com grande eficácia.

A sua equipa recorreu ao DOGE para dar cobertura política a conservadores fiscais, permitindo-lhes votar a favor da proposta. Nem mesmo o conflito com Musk alterou significativamente esta dinâmica.

No fim de contas, Trump conseguiu impor disciplina no seu partido e obter o que pretendia do Congresso.

Quando assinar o One Big Beautiful Bill como lei, somará mais uma vitória política ao seu mandato.