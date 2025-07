"Paz fria". Como serão as relações diplomáticas entre Israel e Síria?

Após a declaração do ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Sa'ar, sobre o interesse no estabelecimento de relações diplomáticas com a Síria e o Líbano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já assinou a ordem executiva que encerra as sanções ao governo de Damasco.

A paz com a Síria, no entanto, ainda não aconteceu. Quando houver um acordo, as informações sugerem que dificilmente será uma "paz plena" que irá permitir o turismo entre os países, por exemplo. Pelo menos, este deve ser o caminho num primeiro momento.

As relações entre Israel e Síria vão começar com uma espécie de "pacto de não agressão" cujo foco será a estabilidade regional. Será a chamada "paz fria", mas num nível ainda mais abaixo mesmo em comparação a exemplos regionais, como as relações entre Israel e Jordânia (acordo assinado em 1994) e Israel e Egito (1978/79).

