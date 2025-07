​Polícia francesa prende “incel” suspeito de planear ataque contra mulheres

Na terça-feira, a PNAT confirmou que tinha aberto um inquérito judicial "contra um jovem de 18 anos, que se dizia membro do movimento incel" , acrescentando que este estava a ser investigado por "associação a criminosos terroristas para preparar um ou mais crimes contra pessoas".

A detenção, efectuada na quarta-feira, faz parte do primeiro caso da PNAT relacionado com o movimento “incel” (celibatário involuntário).

Um jovem francês de 18 anos, que reivindicou a sua filiação no movimento misógino “incel” , foi detido e colocado sob investigação por suspeita de planear ataques contra mulheres, informou a Procuradoria Nacional Antiterrorista (PNAT).

Uma fonte próxima da investigação confirmou que o suspeito foi detido perto de uma escola na região de Saint-Étienne, no centro de França, e tinha em sua posse duas facas, sendo já suspeito de planear um ataque com as armas brancas contra mulheres.

Na última década, as ideologias baseadas na desconfiança e no ódio contra as mulheres têm vindo a ganhar o interesse geral em todo o mundo através dos canais em linha, especialmente nas plataformas das redes sociais.