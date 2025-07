Trump diz que Israel aceitou cessar-fogo de 60 dias em Gaza

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta terça-feira que Israel aceitou um cessar-fogo de 60 dias na Faixa de Gaza.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo Trump, a decisão israelita surgiu na sequência de uma reunião considerada “longa e produtiva” entre os seus representantes e responsáveis israelitas, que decorreu esta terça-feira.

“Os meus representantes tiveram hoje uma longa e produtiva reunião com os israelitas sobre Gaza. Israel concordou com as condições necessárias para finalizar o cessar-fogo de 60 dias, durante o qual trabalharemos com todas as partes para pôr fim à guerra”, escreveu o Presidente norte-americano na rede Truth Social.

Trump deixou ainda um aviso ao Hamas, sublinhando que o futuro do conflito depende da aceitação do acordo por parte do movimento palestiniano.

“Espero, para bem do Médio Oriente, que o Hamas aceite este acordo, porque a situação não vai melhorar – SÓ VAI FICAR PIOR”, acrescentou.

O líder norte-americano não avançou detalhes sobre os termos exatos do cessar-fogo.