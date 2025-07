​Virgem de Macarena submetida a perícia técnica após restauro polémico

O restauro, realizado a 21 de junho, tratou-se de uma decisão descrita como inesperada devido à sua rapidez e curta duração (apenas em cinco dias) a pedido da Irmandade da Macarena. Este restauro foi conduzido Francisco Arquillo Torres, um restaurador de 85 anos, já reformado.

Segundo a irmandande, as pestanas tinham sido “confeccionadas com o molde de restauração de 1978” e teriam sido a “última operação realizada” na imagem, para “não as afectar (as pestanas) pela pulverização de protecção superficial que é aplicada à policromia”, pelo que foram colocadas mesmo antes de vestir a imagem. Posto isto, assumem a possibilidade de "que se tenham movido, fechando parte dos olhos porque o adesivo não estava completamente seco”. E, de acordo com o parecer técnico do atliê de restauro do Professor Arquillo, isto "tratou-se de um efeito temporário decorrente da referida mudança”.

Assim, no mesmo dia em que foi exposta de novo, após as criíticas dos fiéis, a irmandande procedeu ao retoque das pestanas da imagem, numa tentativa de reverter o “efeito indesejado causado pelas pestanas substituídas durante a primeira intervenção”, informou a irmandade.

Depois, durante a noite, a irmandade chamou um escultor para devolver o tom avermelhado ao contorno dos olhos da imagem de Nossa Senhora, aproximando-a da versão anterior.



Mas mesmo com estas intenvenções o problema não ficou resolvido e a peça foi retirada novamente.

Contudo, o terceiro retoque também não resolveu o problema. Agora, a Irmandade da Macarena pretende reparar erros considerados graves por especialistas e fiéis. Durante estas 24 horas, os especialistas vão submeter a imagem a análises técnico-científicas para perceber o impacto da ação do restauro e, caso se verifique necessidade, proceder a um novo restauro.

Está prevista, posteriormente, uma Assembleia Extraordinária para serem apresentadas “todas as informações e conclusões baseadas no rigor técnico-científica.

Espanha e outros restauros polémicos

Este é apenas mais um de uma longa lista de polémicos restauros em Espanha.

Em 2012, uma mulher tentou restaurar a pintura “Ecce Homo”, um fresco no santuário de Nossa Senhora da Misericórdia de Borja, em Saragoça, mas o resultado levou a pintura a ficar conhecida como “Macaco Cristo”.