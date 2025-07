Os detalhes da proposta de cessar-fogo apresentada pelos EUA a Hamas e Israel

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Entre os mais importantes figuram a existência de um cessar-fogo de 60 dias de duração garantido pelo Presidente norte-americano. Se as negociações indiretas entre Hamas e Israel forem bem sucedidas durante o período de trégua, o fim da guerra será anunciado. Steve Witkoff, o enviado especial dos EUA para o Médio Oriente, vai liderar as negociações. Haverá a retoma da entrada de ajuda humanitária suficiente aos moradores da Faixa de Gaza através da cooperação entre a ONU e o Crescente Vermelho (o serviço de atendimento médico e de resgate que opera em Gaza).

Dos 20 reféns israelitas vivos, dez serão libertados no primeiro dia em que o acordo entrar em vigor. Neste dia também as tropas de Israel deverão se retirar do norte de Gaza.



Não haverá qualquer cerimónia realizada pelo Hamas durante o processo de libertação dos reféns israelitas.



O Hamas deverá se comprometer a fornecer informações completas sobre os reféns restantes, vivos e mortos, até o décimo dia de cessar-fogo.



Israel deverá se comprometer a compartilhar informações sobre os prisioneiros palestinianos presos em Gaza desde o dia 7 de outubro de 2023 (o dia dos ataques do Hamas contra Israel que iniciaram a guerra em curso).



No sétimo dia de cessar-fogo, o Hamas irá devolver cinco dos 30 corpos de reféns mortos mantidos em cativeiro pelo grupo terrorista. Também no sétimo dia, as tropas de Israel deverão se retirar do sul de Gaza.



Equipas técnicas vão mapear as fronteiras entre Gaza e Israel durante o processo de retirada das forças israelitas.