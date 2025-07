Parlamento britânico presta condolências a Diogo Jota

O parlamento britânico prestou, esta quinta-feira, as condolências à família do jogador Diogo Jota, que morreu esta quinta-feira num acidente de viação, que também vitimou o irmão mais novo e futebolista, André Silva.

A morte de Diogo Jota teve um impacto significativo em Inglaterra, onde jogava atualmente pelo Liverpool e já tinha deixado a sua marca no Wolverhampton. Durante um sessão parlamentar, a secretária de Estado da Cultura, Média e Desporto do Reino Unido referiu-se à morte do internacional português como "trágica".

"Todo o parlamento está de coração partido. Quero enviar a nossa simpatia aos amigos e família", declarou Lisa Nandy.