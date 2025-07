Pela primeira vez, Israel pode vir a concordar com o fim da guerra em Gaza

Após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar que Israel concordou com um cessar-fogo em Gaza, fontes do alto escalão do governo em Jerusalém citadas de forma anônima pela imprensa israelita afirmam que Israel pode pela primeira vez concordar com o fim da guerra.

Mas isso depende de um fator considerado fundamental: a libertação de todos os 50 reféns israelitas pelo grupo palestiniano. Deste total, Israel acredita que 20 ainda estejam vivos.



Segundo o Canal 12 israelita, se houver negociações indiretas entre Hamas e Israel a serem realizadas em Doha ou Cairo, as partes deverão discutir os aspetos práticos do acordo: o mecanismo para a libertação dos reféns, a lista de de prisioneiros palestinianos a ser apresentada pelo Hamas, as linhas de retirada do Exército Israel da Faixa de Gaza e o sistema de entrada da ajuda humanitária no território.



Fontes em Jerusalém citadas de forma anónima pela imprensa local estimam que as negociações devem durar pelo menos uma semana.



Por fim, de acordo com o Canal 12, ainda deverá ocorrer uma ronda de negociações adicional entre Jerusalém e Washington. As autoridades dos Estados Unidos querem entender de forma clara o que os israelitas estão dispostos a oferecer ao Hamas e se isso será suficiente para encerrar a guerra.