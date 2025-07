Putin e Trump em nova "franca e construtiva" conversa por telefone

O presidente russo, Vladimir Putin, esteve em conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para lhe dizer que não irá dar um passo atrás nas intenções de Moscovo na guerra com a Ucrânia e que continua interessado num acordo.

Segundo o porta-voz do Kremlin, Yuri Ushakov, citado pela agência Reuters, Trump trouxe à conversa o fim da guerra na Ucrânia, numa conversa que descreveu como "franca e construtiva", o sexto telefonema entre Putin e o presidente norte-americano desde que regressou à Casa Branca.

Sobre a guerra na Ucrânia, Putin mostrou-se pronto para que Moscovo mantenha as negociações com Kiev, ressalvando que as conversações anteriores na Turquia levaram a resultados humanitários, mas que a Rússia "não vai recuar" nos seus objetivos.

Outro dos temas debatidos foi o da situação no Irão e no Médio Oriente, em que Putin sublinhou a necessidade de serem resolvidas todas as diferenças "exclusivamente por meios políticos e diplomáticos"

A última conversa entre Putin e Trump aconteceu a 14 de junho, um dia depois do Israel ter atacado o Irão.

Desta vez, segundo Ushakov, Trump falou a Putin sobre o projeto de lei de redução de impostos, com o líder russo a desejar-lhe sucesso.

Esta terça-feira, Putin esteve em chamada com Emmanuel Macron pela primeira vez desde 2022, com o presidente de França a pedir um cessar-fogo imediato e a reiterar apoio à integridade territorial da Ucrânia.