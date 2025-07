Quatro mortos e 38 desaparecidos após naufrágio de ferry na Indonésia

Pelo menos quatro pessoas morreram e as equipas de resgate prosseguem esta quinta-feira as buscas por 38 desaparecidos, após um ferry com 65 pessoas se ter afundado, perto da ilha turística de Bali, na Indonésia.

Rama Samtama Putra, o chefe da polícia de Banyuwangi, em Java Oriental, disse à agência de notícias France-Presse que "vinte e três pessoas foram resgatadas, quatro mortas", de acordo com um balanço preliminar, por volta das 07h50 (01h50 em Lisboa).