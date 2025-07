Três mortos e 16 feridos em tiroteio em discoteca de Chicago

Há pelo menos três mortos e 16 feridos depois de um tiroteio em massa à porta de uma discoteca da cidade de Chicago, durante a madrugada desta quinta-feira.

De acordo com a CBS News, várias pessoas foram baleadas quando estavam a sair da apresentação do novo álbum do rapper Mello Buckzz.

Esta discoteca já tinha sido palco de outro tiroteio, em 2022. Na época, uma pessoa morreu e três ficaram feridas.

As autoridades encerraram a discoteca que, depois, foi reaberta com um novo nome.