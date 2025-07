Caos nos aeroportos de França. 40% dos voos para Paris cancelados

Cerca de 40% dos voos previstos para esta sexta-feira nos três aeroportos de Paris foram cancelados, devido a uma greve dos trabalhadores do controlo de tráfego aéreo que está a gerar muita confusão nos aeroportos de França.

O mesmo acontece em Nice, onde 30% das ligações já foram canceladas.



A ordem da autoridade francesa da aviação civil, tomada devido a não estarem asseguradas condições para garantir o controlo do tráfego aéreo, está a afetar também as ligações com Portugal. Em Lisboa, já foram cancelados nove voos de e para aeroportos frances.

No Porto, dez viagens já foram canceladas. Em Faro, foram quatro voos.

Num comunicado, a Ryanair refere que, globalmente, teve de cancelar 400 voos, o que afetou mais de 70 mil passageiros.

Os funcionários que controlam o tráfego aéreo reclamam melhores salários e melhores condições de trabalho. O ministro dos Transportes francês considera as exigências dos sindicatos destes trabalhadores "inaceitáveis".