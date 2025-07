Cheias rápidas fazem pelo menos 13 mortes no Texas

Pelo menos 13 pessoas morreram em cheias rápidas, na sequência do temporal que se abateu esta sexta-feira sobre o Texas, nos Estados Unidos.

Um total de 23 raparigas, que participavam num campo de férias, estão desaparecidas, adiantam as autoridades locais.



Mais de 700 crianças estavam no campo de férias atingindo pelas cheias durante a madrugada.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA declarou o estado de emergência devido a inundações repentinas em partes do Condado de Kerr, localizado no centro-sul do Texas Hill Country, a cerca de 105 km a noroeste de San Antonio, após fortes chuvas até 30 centímetros por metro quadrado.

Dalton Rice, administrador municipal de Kerville, sede do condado, disse aos jornalistas que as inundações extremas ocorreram antes do amanhecer, com pouco ou nenhum aviso, impedindo as autoridades de emitirem ordens de evacuação.

"Tudo aconteceu muito rapidamente, num período de tempo muito curto, que não podia ser previsto, mesmo com o radar", disse Rice.

"Isto aconteceu em menos de duas horas", adiantou a mesma fonte.