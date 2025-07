​Esfaqueamento na Finlândia. Agressor não tinha “motivo racista ou terrorista”

A polícia finlandesa afirmou na sexta-feira que um homem detido por um esfaqueamento na cidade de Tampere, no sudoeste do país, na quinta-feira, não tinha motivos racistas ou políticos para o ato e que tinha atacado as pessoas ao acaso.

A informação é avançada pela Agência Reuters que cita fonte policial.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As autoridades relatam que o suspeito, um finlandês de 23 anos com antecedentes criminais, afirmou que “não tem qualquer motivo racista ou terrorista nesta questão”.

“Não conhecia as vítimas, nem se lembra de quem esfaqueou", declarou o inspetor-chefe Sakari Tuominen.

"Quando lhe perguntam por que razão cometeu tal ato, o autor do crime diz que todas as pessoas são inimigas. Toda a gente o observa. As pessoas têm o que merecem. Todos são a mesma massa maléfica contra ele", disse Tuominen numa conferência de imprensa.

Quatro pessoas ficaram gravemente feridas na sequência do ataque. Três das vítimas são mulheres, com 40, 52 e 35 anos, respetivamente, enquanto a quarta é um homem de 35 anos.

O suspeito detido pouco depois do ataque, perto de um centro comercial na terceira maior cidade da Finlândia.