Hamas responde a proposta de cessar-fogo com três condições

O Hamas respondeu esta sexta-feira à proposta de cessar-fogo apresentada pelos Estados Unidos e aceite por Israel. Basicamente, são três itens que compõem o posicionamento do grupo palestiniano.

Em relação à ajuda humanitária, o Hamas quer garantias de entrada de um fluxo livre de carregamentos e que a distribuição seja de responsabilidade de agências da ONU que já operam no território, como a UNRWA, a agência dedicada aos refugiados palestinianos.

O Hamas também exige o fim do modelo de distribuição que hoje existe em Gaza realizado pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF) e que conta com o apoio de EUA e Israel.

Uma das acusações de Israel é, justamente, que no modelo de distribuição anterior o Hamas se apropriava dos carregamento e vendia os recursos por altos preços aos palestinianos. Com esse dinheiro, sustenta a sua luta militar contra Israel.

Em segundo lugar, o Hamas quer a retirada do Exército de Israel para as linhas anteriores à retomada dos combates, em meados de março deste ano, e que marcou o fim do cessar-fogo que estava em vigor.