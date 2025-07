Rússia faz maior ataque de drones a Kiev desde o início da guerra

Trastes

04 jul, 2025 Russos e camones 10:06

Quais as fábricas de armas, quarteis ou objectivos militares ucranianos importantes, que foram destruídos? NENHUM! Porque os ataques visaram estruturas e alvos civis. É que quando os russos tentam atacar objetivos militares, levam que contar, como aconteceu no ataque à base aérea ucraniana e que quase todos os misseis e drones foram destruídos e os danos insignificantes. Agora do que não restam dúvidas é de qual será o maior traste aqui: Putin, que manda atacar e depois diz que Está pronto para negociar a PAZ - desde que lhe deem tudo o que ele quer - , ou Trump, que rompe com palavras dadas, corta fornecimentos de armas acordados, e depois diz que está "infeliz" com o andamento das coisas... Se a Ucrânia, ao ver que os EUA são quase inúteis, denunciar o acordo de minerais e virar-se para a Europa, aí é que ele, Trump, vai ficar "infeliz" de todo.