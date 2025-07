Rússia faz maior ataque de drones a Kiev desde o início da guerra

A Rússia lançou esta madrugada de sexta-feira 11 mísseis e 539 drones, incluindo dispositivos de ataque não tripulados Shahed e réplicas, contra a Ucrânia, num ataque que começou logo após uma conversa telefónica entre Donald Trump e Vladimir Putin.

O Presidente dos Estados Unidos ligou ao seu homólogo russo e depois do telefonema disse que estava "infeliz" com conversa, que não resultou em "nenhum progresso" na direção de uma solução negociada para acabar com a guerra.

As defesas aéreas ucranianas conseguiram neutralizar 478 dos drones e mísseis no ataque, que visou principalmente Kyiv.

Entre os mísseis utilizados encontram-se um hipersónico Kinzhal e seis balísticos Iskander-M ou a sua variante norte-coreana, KN-23.

Nove dos mísseis e 63 drones atingiram os alvos, de acordo com a força aérea ucraniana, um número de acertos superior ao habitualmente registado.

O ataque ocorre pouco depois de os Estados Unidos terem suspendido a entrega de mísseis de defesa aérea Patriot à Ucrânia, justificando a decisão com a necessidade de terem de avaliar os níveis dos seus próprios 'stocks' de armas.

O som das explosões dos mísseis e drones russos e das defesas aéreas ucranianas foi ouvido durante grande parte da madrugada na capital ucraniana, testemunhou a agência EFE.

Mais de 20 pessoas ficaram feridas em Kyiv durante o ataque, de acordo com o presidente da câmara, Vitali Klichko, que também anunciou o registo de danos em vários bairros da capital.