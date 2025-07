​Zelensky e Trump vão trabalhar para "defender o céu" da Ucrânia

A produção conjunta de armamento, bem como de compras e investimentos com os Estados Unidos também estiveram em cima da mesa na conversa telefónica.

O Presidente ucraniano falou esta sexta-feira com Donald Trump sobre a defesa aérea da Ucrânia, numa altura em que a Rússia intensifica os ataques.

O Pentágono anunciou que vai suspender o envio de algum armamento para a Ucrânia devido a uma redução nas reservas.

O site norte-americano Axios informou, citando fontes não identificadas, que o telefonema desta sexta-feira durou cerca de 40 minutos e que Trump disse a Zelensky que vai verificar que armas foram colocadas em espera.

Donald Trump já tinha conversado esta semana com o Presidente russo. Vladimir Putin disse que não irá dar um passo atrás nas intenções de Moscovo na guerra com a Ucrânia e que continua interessado num acordo.

Segundo o porta-voz do Kremlin, Yuri Ushakov, citado pela agência Reuters, Trump trouxe à conversa o fim da guerra na Ucrânia, numa conversa que descreveu como "franca e construtiva", o sexto telefonema entre Putin e o presidente norte-americano desde que regressou à Casa Branca.

Putin mostrou-se pronto para que Moscovo mantenha as negociações com Kiev, ressalvando que as conversações anteriores na Turquia levaram a resultados humanitários, mas que a Rússia "não vai recuar" nos seus objetivos.