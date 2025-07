Israel concorda em retomar as negociações indiretas com o Hamas no Qatar

Após a confirmação de que recebeu a resposta do Hamas ao plano de cessar-fogo apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o governo israelita concordou em retomar as negociações com o grupo palestiniano. Uma delegação sai de Israel neste domingo a caminho de Doha, no Catar.

O objetivo de Israel é conseguir resolver as divergências após a resposta enviada pelo Hamas.

Essas diferenças entre as partes se concentram em três aspectos, conforme antecipamos na Renascença: o modelo de distribuição de ajuda humanitária na Faixa de Gaza; a retirada das tropas israelitas do território; e a exigência por parte do Hamas de que o cessar-fogo de 60 dias leve necessariamente ao fim da guerra.

Segundo a imprensa israelita, uma fonte anônima informa que o Exército de Israel vai permanecer no território palestiniano no chamado "perímetro", uma zona tampão que se estende por entre 1,2 km a 1,4km no interior de toda a Faixa de Gaza. O objetivo é impedir que membros do Hamas se aproximem da cerca que divide Gaza e Israel.

Esta mesma fonte também afirma que Israel não vai se retirar do Corredor Filadélfia, uma faixa de 14km de extensão entre o Egito e Gaza. Na prática, esta é a fronteira entre os dois territórios.