Musk anuncia criação do "Partido da América" para "devolver a liberdade" a americanos

Esta sexta-feira, Musk indicou já a sua estratégia, com o objetivo de eleger "dois a três" lugares no Senado norte-americano em "oito a dez" distritos na Câmara dos Representantes.

Musk gastou centenas de milhões na reeleição de Trump e liderou o Departamento de Eficiência Governamental durante o governo Trump, com o objetivo de cortar gastos do governo, mas os dois se desentenderam desde então devido a divergências sobre o projeto de lei.

A criação de um partido surge dias depois de novas críticas de Musk a Donald Trump, pelo pacote de isenções fiscais e despesas que foi promulgado esta sexta-feira.

Em resposta, Trump sugeriu na terça-feira que o seu departamento de eficiência (DOGE) deveria analisar a possibilidade de cortar os subsídios atribuídos às empresas de Elon Musk, com o objetivo de reduzir os gastos do governo federal.

“Elon pode ter recebido mais subsídios do que qualquer outro ser humano na história, de longe, e sem esses apoios, provavelmente teria de encerrar as suas atividades e regressar à África do Sul”, afirmou o presidente norte-americano na sua rede social.

Foi aí que Musk sugeriu a criação de um novo partido político, prometendo que se o “pacote de despesa insano for aprovado", um novo partido seria "formado no dia seguinte”.

O empresário, líder da Tesla, classificou como "gastos insanos" as medidas incluídas no diploma, com especial destaque para o aumento do teto da dívida em 5 biliões de dólares.