Polícia Marítima detém dois facilitadores de imigração em Creta

A Polícia Marítima portuguesa deteve esta sexta-feira duas pessoas, suspeitas de serem facilitadores de imigração, durante uma operação onde resgataram 86 imigrantes ao largo da ilha grega de Creta, divulgou esta força policial.

Durante a operação realizada no âmbito da missão conjunta "Greece 2025", coordenada pelas autoridades helénicas e pela agência Frontex, os elementos da Polícia Marítima "detetaram e intercetaram duas embarcações com um total de 86 pessoas a bordo e dois alegados facilitadores", realçou em comunicado a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Os suspeitos foram "entregues posteriormente às autoridades locais, que prosseguem com a aplicação das medidas legais adequadas", acrescentou.

A AMN sublinhou ainda que esta operação reforça "o compromisso de Portugal no combate às redes de migração ilegal e no controlo das fronteiras externas da União Europeia".

"A missão da Polícia Marítima prossegue com o objetivo de combater crimes como o tráfico de pessoas, reforçar a segurança marítima e salvaguardar a vida humana, contribuindo ainda para a identificação de redes criminosas", apontou.

Em meados de junho, a Polícia Marítima portuguesa tinha também participado no resgate de mais de 300 pessoas que estavam a bordo de uma embarcação de pesca sobrelotada, à deriva ao largo da costa sul da ilha grega de Creta.

As travessias a partir da Líbia com destino à ilha grega de Creta é considerada uma rota considerada mais perigosa do que a travessia mais frequente entre a Turquia e as ilhas gregas vizinhas.

Na segunda-feira, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) indicou que, desde o início de 2025, foram resgatados 11.526 migrantes, 382 dos quais crianças, tendo sido devolvidos ao território líbio.