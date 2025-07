Tomar banho no Sena? Desde 1923 que o rio não abria a banhos públicos

“Estamos especialmente satisfeitos por termos provado que os céticos estavam errados e por conseguirmos cumprir os compromissos que assumimos inicialmente, numa tarefa que era muito ambiciosa e bastante complexa de concretizar,” afirmou Pierre Rabadan, vice-presidente da câmara de Paris com a pasta do rio Sena.

Três zonas ao longo das margens do Sena, na cidade, terão capacidade para receber mais de 1.000 banhistas por dia até 31 de Agosto, informaram as autoridades locais.

Os parisienses acorreram este sábado às margens do Sena para um mergulho, à medida que as autoridades abriram o rio para banhos públicos pela primeira vez desde 1923, após uma extensa operação de limpeza impulsionada pelo seu uso como local de provas nos Jogos Olímpicos de Paris.

A reabertura do Sena para banhos públicos surge após esforços significativos para melhorar a qualidade da água, de forma a permitir a sua utilização durante as competições olímpicas no verão passado.

Os investimentos incluíram a ligação de dezenas de milhares de habitações à rede de esgotos, a modernização das estações de tratamento de águas residuais e a construção de grandes reservatórios de águas pluviais, para evitar descargas de esgoto em caso de chuvas intensas.

Embora alguns treinos olímpicos e a prova masculina de triatlo tenham sido afetados por atrasos devido ao impacto sanitário das chuvas fortes, as competições no Sena acabaram por realizar-se, reforçando a confiança na segurança do rio para banhos públicos.