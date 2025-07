Trump celebra a "Grande e Bela Lei" com pic-nic e bombardeiro igual ao que atacou o Irão

Foi com aviões a sobrevoarem os ceús e um pic-nic em terra que Donald Trump promulgou esta sexta-feira a "Grande e Bela Lei", um pacote de isenções fiscais e cortes de impostos e de despesa pública, durante uma cerimónia ao ar livre na Casa Branca, em pleno Dia da Independência de 4 de julho.

Trump esperou um dia para que coincidisse no feriado, após o projeto ter sido aprovado na Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, com 218 votos a favor e 214 contra - dois deles republicanos.

Antes já tinha passado no Senado por uma margem ainda mais pequena, com três dos 53 senadores republicanos a votarem ao lado dos democratas contra o pacote de Trump, que foi aprovado por 51-50, após um voto do vice-presidente JD Vance para desempatar a votação.

O pacote irá ter custos de 3,3 mil milhões de dólares - cerca de 2,8 mil milhões de euros - e prevê mais cortes de impostos, aumenta as despesas com a defesa e o controlo da imigração e reduz programas de assistência como o Medicaid, um programa de assistência médica financiado pelo Governo norte-americano.

“Nunca vi as pessoas tão felizes no nosso país como agora, porque tantos grupos diferentes estão a ser beneficiados: os militares, civis de todos os tipos, empregos de todas as categorias”, afirmou Trump na cerimónia, agradecendo ao presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, e ao líder da maioria no Senado, John Thune, pelo papel decisivo na aprovação da medida.

“É o maior corte de impostos, o maior corte de despesa e o maior investimento em segurança fronteiriça da história da América”, sublinhou.

No relvado da Casa Branca foi montado um espetáculo aéreo com dois aviões de combate F-35 escoltando um bombardeiro furtivo B-2 Spirit, semelhantes aos utilizados nos recentes ataques norte-americanos a instalações nucleares no Irão. Centenas de apoiantes de Trump marcaram presença, incluindo assessores da Casa Branca, membros do Congresso e famílias militares.

Após um discurso sobre o crescimento dos Estados Unidos com a sua liderança, Trump assinou a lei e posou para fotografias com líderes republicanos do Congresso e membros do seu gabinete.

Em maio já tinha sido aprovada uma versão inicial do projeto, que aumentava em 800 mil milhões de dólares a dívida em comparação com a proposta original. A ser aprovada, a versão final torna permanentes os cortes de impostos para empresas e rendimentos pessoais introduzidos em 2017 por Trump, que deveriam expirar este ano.