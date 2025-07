Cheias. Número de mortes no Texas aumenta para 78, incluindo 28 crianças

O número de mortes das cheias rápidas que aconteceram no estado norte-americano do Texas na sexta-feira subiram para 78, incluindo 28 crianças.

O número poderá continuar a subir, numa altura em que prosseguem pelo terceiro dia consecutivo as buscas por 10 adolescentes e um monitor de um acampamento de férias para raparigas junto ao rio Guadalupe.

A grande maioria das vítimas, 68, foi registada no condado de Kerr, onde estão ainda 18 adultos e 10 crianças por identificar, embora o xerife Larry Leitha não tenha adiantado se os 28 corpos estão incluídos na lista de 68 vítimas.

Fora do condado de Kerr, as autoridades contabilizam 10 mortes: cinco no condado de Travis, três no condado de Burnett, uma no condado de Williamson e uma no condado de Tom Green.

Face à gravidade da situação, o governador Greg Abbott assinou no sábado uma declaração de emergência alargada, que passa agora a incluir o condado de Travis – a cerca de 200 quilómetros de Kerr.

“Lembrem-se – deem meia-volta, não se afoguem! Com a continuação da chuva, sejam extremamente cautelosos se tiverem de sair de casa”, alertaram as autoridades do condado de Travis nas redes sociais.

Foram ainda feitos apelos à população para evitar estradas inundadas, para seguir as comunicações oficiais e não regressar a zonas afetadas até que seja considerado seguro. A equipa local de gestão de emergências continua no terreno a realizar operações de busca e salvament.

[notícia atualizada às 22h14 com atualização do número de mortos]