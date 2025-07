Cheias. Número de mortos no Texas sobe para 50

Há, pelo menos, 50 vítimas mortais das cheias no estado do Texas, Estados Unidos. É isso que aponta o mais recente balanço, depois de as autoridades norte-americanas terem confirmado, sábado à noite, que pelo menos quatro pessoas morreram no condado de Travis.

Com estas mortes, o número total de vítimas mortais provocadas pelas inundações no estado ascende agora a 50, número que poderá continuar a subir. A maioria das mortes ocorreu no condado de Kerr (43, entre elas 15 crianças), seguido do condado de Burnet, com três vítimas confirmadas. Em Kerr, 27 crianças — raparigas com idades até aos 12 anos — continuam desaparecidas.

Face à gravidade da situação, o governador Greg Abbott assinou no sábado uma declaração de emergência alargada, que passa agora a incluir o condado de Travis – a cerca de 200 quilómetros de Kerr.

“Lembrem-se – deem meia-volta, não se afoguem! Com a continuação da chuva, sejam extremamente cautelosos se tiverem de sair de casa”, alertaram as autoridades do condado de Travis nas redes sociais.

Foram ainda feitos apelos à população para evitar estradas inundadas, para seguir as comunicações oficiais e não regressar a zonas afetadas até que seja considerado seguro. A equipa local de gestão de emergências continua no terreno a realizar operações de busca e salvament.