Dalai Lama celebra 90 anos com forte apoio internacional e desafio à autoridade da China

O líder espiritual dos budistas tibetanos, o Dalai Lama, celebrou este domingo o seu 90.º aniversário, numa cerimónia marcada por mensagens de solidariedade de líderes mundiais e uma reafirmação do seu papel central na sucessão religiosa – numa altura em que Pequim insiste que terá a última palavra sobre o seu sucessor.

Durante as comemorações em Dharamshala, na Índia, onde vive exilado desde 1959 após a fuga do Tibete na sequência de uma revolta falhada contra o domínio chinês, o Dalai Lama afirmou a esperança de viver além dos 130 anos e reiterou que a sua instituição, o Gaden Phodrang Trust, é a única com autoridade para reconhecer a sua futura reencarnação.

