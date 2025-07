Netanyahu tem "certeza" de que Trump irá ajudar a selar cessar-fogo em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse este domingo acreditar que as negociações com o presidente norte-americano, Donald Trump, vão ajudar a selar um acordo de cessar-fogo e a libertação de reféns na Faixa de Gaza.

Em declarações a jornalistas antes de partir para Washington, citado pela agência Reuters, onde se irá reunir com o líder dos Estados Unidos na segunda-feira, Netanyahu disse "ter certeza" de que o diálogo com Trump irá resultar no "avançar dos resultados".

Esta será a terceira visita de Netanyahu à Casa Branca desde o regresso de Trump ao poder há quase seis meses, numa altura em que negociadores israelitas se deslocaram a Doha, no Qatar, para conversações para um acordo de cessar‑fogo com o Hamas.

Na sexta-feira, o Hamas respondeu à proposta de cessar-fogo de Israel com três condições, incluindo a entrada de ajuda humanitária sem restrições e retirada das forças israelitas da Faixa de Gaza.

Além disso, Netanyahu pretende discutir com Trump preocupações regionais mais amplas, incluindo garantias para impedir que o Irão adquira arma nuclear, depois do recente confronto aéreo os acontecimentos recentes no Médio Oriente criam uma oportunidade para alargar o “círculo de paz”