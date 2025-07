Novo partido de Musk? "É ridículo e só gera confusão", diz Trump

Um gesto "ridículo" que "só gera confusão". Foi assim que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu a intenção de Elon Musk em criar um partido político para rivalizar com o Partido Republicano.

Antes de embarcar no Air Force One em Nova Jérsia, rumo a Washington onde amanhã se encontra com Benjamin Netanyahu, considerou que Musk pode vir a divertir-se com o seu "Partido América", mas que os Estados Unidos funcionam melhor num sistema bipartidário.

"Acho ridículo [Musk] criar um terceiro partido. Temos tido um sucesso incrível com o Partido Republicano. Os Democratas perderam o rumo recentemente, mas [os Estados Unidos] sempre foram um sistema de dois partidos. Criar um terceiro só criaria confusão", disse aos jornalistas.

Trump disse ainda que a política dos EUA, como está, "foi feita para dois partidos" e que "terceiros partidos nunca resultaram".

"Ele pode divertir-se com isso, mas acho que é ridículo", concluiu.