Primeiro dia de negociações entre Israel e Hamas acaba sem acordo

O primeiro dia de negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza entre Israel e Estados Unidos terminou sem acordo, avançam duas fontes palestinianas à Reuters ao final do dia deste domingo.

As mesmas fontes avançam que a delegação israelita que se encontra em Doha, no Qatar, não avançaram uma proposta razoável para chegarem a acordo com o Hamas para um cessar-fogo e para a troca de reféns em Gaza.

No sábado, Israel concordou em retomar as negociações com o Hamas, de forma a resolver três questões pendentes: o modelo de distribuição de ajuda humanitária na Faixa de Gaza; a retirada das tropas israelitas do território; e a exigência por parte do Hamas de que o cessar-fogo de 60 dias leve necessariamente ao fim da guerra.

Este domingo, a caminho de Washington e antes do encontro com Benjamin Netanyahu na Casa Branca, Donald Trump mostrou-se confiante de que um acordo com o Hamas acontecerá até ao final da próxima semana.

O presidente norte-americano indicou que tal significará que "alguns reféns" possam ser libertados.