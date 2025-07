TikTok está a criar nova versão da aplicação antes da venda aos EUA

Enquanto não é resolvido o impasse nos Estados Unidos, o TikTok está já a desenvolver uma nova versão da sua aplicação para utilizadores norte-americanos, antes que seja vendida devido ao braço de ferro entre a China e a adminstração de Donald Trump.

Segundo o site The Information, citando fontes anónimas, o TikTok elaborou um plano para lançar a nova aplicação nas lojas de aplicações dos EUA no dia 5 de setembro. No mês passado, Trump prolongou até 17 de setembro o prazo para a ByteDance, empresa chinesa, vender a aplicação a investidores norte-americanos.

Na sexta-feira, Donald Trump indicou que irá começar a negociar com a China na segunda ou terça-feira sobre um possível acordo para o TikTok, afirmando que os Estados Unidos têm um acordo "praticamente" assegurado" para a venda da aplicação.

O plano do TikTok irá obrigar utilizadores a terem de descarregar a nova aplicação para poderem continuar a usar o serviço, embora a aplicação atual continue a funcionar até março do próximo ano.

Desde o início do ano que está em curso um acordo para separar as operações do TikTok nos EUA numa nova empresa sediada nos Estados Unidos, que seria maioritariamente detida e gerida por investidores norte-americanos.

No entanto, o plano tem vindo a ser sucessivamente adiado por Donald Trump, depois da China ter dado a entender que não aprova a venda, uma situação que escalou desde os anúncios de Trump de aumento de tarifas aplicadas a produtos chineses.