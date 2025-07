Australiana condenada por matar familiares com cogumelos venenosos

Uma mulher australiana foi condenada, esta segunda-feira, por ter assassinado três familiares idosos do seu ex-marido com uma refeição preparada com cogumelos venenosos e por ter tentado assassinar ainda um quarto familiar.

Após uma semana de deliberações, o júri considerou que Erin Patterson atraiu a ex-sogra, o ex-sogro e a tia do ex-marido para almoçarem em sua casa e envenenou-os com porções individuais de Beef Wellington, que continham um dos cogumelos mais perigosos do mundo.

Os juízes consideraram também a mulher de 50 anos culpada da tentativa de homicídio do marido da tia do ex-marido, que foi o único a sobreviver à refeição.

O jantar aconteceu em 2023, na casa de Erin Patterson, em Leongatha, uma cidade com cerca de seis mil habitantes, a 135 km de Melbourne. O ex-marido tinha recusado o convite para o jantar.

O Ministério Público destacou as relações tensas entre Erin Patterson e o ex-marido, assim como a frustração que sentia em relação aos ex-sogros.

A mulher tinha-se declarado inocente das quatro acusações, dizendo que as mortes foram acidentais, mas foi agora considerada culpada pelos homicídios, enfrentando uma pena máxima de prisão perpétua.