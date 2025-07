Número de mortes no Texas aumenta. Luta contra o tempo após cheias rápidas

O número de vítimas das cheias rápidas que atingiram, na passada sexta-feira, a parte central do Estado do Texas, nos EUA, continua a aumentar.

De acordo com a Associated Press, há já 82 mortos registados devido às inundações.

Entre as vítimas mortais estão 27 crianças e conselheiros de um retiro cristão.

Este número deve aumentar, uma vez que há pelo menos 40 pessoas ainda desaparecidas, incluindo dez crianças que estavam num retiro cristão para raparigas junto ao rio Guadalupe.

As cheias repentinas foram provocadas por chuvas torrenciais na parte central do estado na manhã de sexta-feira e afetou, sobretudo, a cidade ribeirinha de Kerrville, na região de Hill Country. O rio Guadalupe, transformado pelas chuvas torrenciais antes do amanhecer numa torrente furiosa e mortífera em menos de uma hora, corre diretamente por Kerrville.

Face à gravidade da situação, o governador Greg Abbott assinou no sábado uma declaração de emergência alargada, que passa agora a incluir o condado de Travis – a cerca de 200 quilómetros de Kerr.

“Lembrem-se – deem meia-volta, não se afoguem! Com a continuação da chuva, sejam extremamente cautelosos se tiverem de sair de casa”, alertaram as autoridades do condado de Travis nas redes sociais.

Situação pode agravar-se nas próximas horas

Foram ainda feitos apelos à população para evitar estradas inundadas, para seguir as comunicações oficiais e não regressar a zonas afetadas até que seja considerado seguro. A equipa local de gestão de emergências continua no terreno a realizar operações de busca e salvamento, numa luta contra o tempo.

As equipas de busca percorrem agora as margens lamacentas do rio e sobrevoaram, já esta segunda-feira, a paisagem atingida pelas cheias pelo quarto dia consecutivo, em busca da dezenas de pessoas ainda desaparecidas.

A situação pode agravar-se nas próximas horas, alerta o governador do Estado do Texas. Em conferência de imprensa, Greg Abbot alerta para as previsões de chuva forte, que potencia novas inundações rápidas.

"Há perigo nas próximas 24 a 48 horas, que podem representar ameaças à segurança pública das pessoas nestas regiões. Há chuvas fortes que já ocorreram e há mais chuvas intensas do que o esperado, o que pode levar a potenciais inundações repentinas em todas as regiões.

Mais de 850 pessoas foram resgatadas no sábado, algumas agarradas a árvores. Agora, o perigo continua, uma vez que o terreno ficou instável e continua a chover.

"Está calor, há lama, há detritos a moverem-se, há cobras", avisam as autoridades.

Donald Trump já emitiu uma declaração de calamidade e deverá visitar a zona uma semana depois, esta sexta-feira. Questionado sobre a demora, Trump admite que queria ir mais cedo, "mas só ia atrapalhar".

[Notícia atualizada às 09h06 de 7 de julho de 2025 para acrescentar declarações do governador do Estado do Texas]