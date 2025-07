Putin demite ministro dos Transportes e Starovoit aparece morto horas depois

Horas depois de ter sido demitido, o ministro dos Transportes russo foi encontrado morto. Roman Starovoit foi encontrado no interior do seu automóvel nos arredores de Moscovo, com um ferimento de bala. A principal linha de investigação aponta para suicídio, segundo o Comité de Investigação da Rússia, citado pela Reuters.

“Hoje, o corpo do antigo ministro dos Transportes da Federação Russa, Roman Starovoit, foi encontrado com um ferimento de bala no interior do seu automóvel pessoal,” lê-se no comunicado. As autoridades indicam que tudo aponta para suicídio, embora a investigação ainda esteja em curso para apurar todos os pormenores das circunstâncias da morte. Fontes policiais citadas por vários meios de comunicação russos indicaram que uma pistola, pertencente a Starovoit, foi encontrada junto ao corpo.

Starovoit tinha sido demitido do cargo horas antes, numa decisão inesperada tomada pelo presidente Vladimir Putin.

Esta segunda-feira de manhã, o presidente russo, Vladimir Putin, demitiu Roman Starovoit — uma decisão que surge num momento de grandes desafios para o setor dos transportes, à medida que a guerra na Ucrânia entra no seu quarto ano.

A aviação russa enfrenta atualmente escassez de peças sobressalentes, enquanto a empresa estatal Russian Railways — o maior empregador do país — luta contra o aumento acentuado dos custos de financiamento, num contexto de taxas de juro elevadas adotadas para conter a inflação agravada pelo conflito.

O decreto presidencial, com efeitos imediatos, não indicou qualquer motivo para a demissão de Starovoit, que tinha sido nomeado em maio de 2024, após quase cinco anos como governador da região de Kursk, junto à fronteira ucraniana.

O Kremlin anunciou que Andrei Nikitin, antigo governador da região de Novgorod, foi nomeado ministro interino dos Transportes. A presidência divulgou imagens de Nikitin a apertar a mão de Putin numa reunião no Kremlin.

Questionado sobre a saída repentina de Starovoit e a rápida nomeação de Nikitin, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou: “Neste momento, na opinião do presidente, as qualidades profissionais e a experiência de Andrei Nikitin contribuirão da melhor forma para que este ministério, que o presidente considera de importância crítica, cumpra as suas funções.”

Fontes do setor dos transportes, sob anonimato, adiantaram que a substituição de Starovoit por Nikitin estava a ser preparada desde antes do Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, realizado no mês passado. O Ministério dos Transportes recusou comentar.

Bloqueios nos transportes de cargas

Durante o encontro com Putin, Nikitin destacou a necessidade urgente de digitalizar o setor dos transportes russos, com o objetivo de reduzir os estrangulamentos logísticos e facilitar os fluxos de mercadorias através das fronteiras.

Meses após a saída de Starovoit do governo regional de Kursk, tropas ucranianas atravessaram a fronteira e invadiram parte do território, naquela que foi a maior incursão estrangeira em solo russo desde a Segunda Guerra Mundial. As forças ucranianas foram repelidas no início deste ano.

Vários responsáveis regionais de Kursk foram detidos posteriormente por alegado abuso de poder. Em abril, o sucessor de Starovoit, Alexei Smirnov, foi acusado de desviar fundos destinados à defesa.

Uma terceira fonte do setor afirmou que a posição de Starovoit já estava fragilizada há meses, não tanto por questões ligadas ao ministério, mas devido aos escândalos de corrupção em Kursk. A Reuters não conseguiu confirmar esta informação de forma independente.

Confrontado com a possibilidade de Putin ter perdido a confiança em Starovoit devido aos acontecimentos em Kursk, Peskov respondeu: “Fala-se em perda de confiança quando há uma perda de confiança.”

“Essa formulação não consta do decreto.”