Trump apela ao Brasil: “Deixem Bolsonaro em paz”

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saiu esta segunda-feira em defesa do antigo Presidente brasileiro Jair Bolsonaro, alegando que o seu antigo aliado é alvo de uma “caça às bruxas” — expressão frequentemente utilizada por Trump para descrever os seus próprios processos judiciais.

“O único julgamento que devia acontecer é o julgamento pelos eleitores do Brasil — chama-se eleição. DEIXEM BOLSONARO EM PAZ!”, escreveu Trump numa publicação na sua rede social Truth Social.

Gleisi Hoffmann, ministra de Secretaria de Relações Institucionais do Brasil, respondeu a Trump, dizendo-lhe para se preocupar com os seus problemas domésticos. “Trump devia preocupar-se com os seus próprios problemas — que não são poucos — e respeitar a soberania do Brasil e o nosso sistema judicial”, afirmou Hoffmann em nota oficial divulgada à imprensa.

