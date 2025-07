"É apocalítico". Incêndio florestal obriga ao encerramento do aeroporto de Marselha

Um incêndio florestal no sul de França, com ventos de até 70 quilómetros por hora, levou ao encerramento do aeroporto de Marselha-Provence esta terça-feira e aproximou-se da segunda maior cidade francesa, avisaram as autoridades.

Os bombeiros locais disseram na rede social X que 168 bombeiros tinham sido destacados para combater o incêndio de cerca de 30 hectares perto da cidade de Les Pennes-Mirabeau, a norte de Marselha. Também estão a ser utilizados carros de bombeiros e helicópteros.

“É muito impressionante - apocalítico até”, disse uma residente de Les Pennes-Mirabeau, à agência Reuters.

“O fumo é muito forte", afirmou outra residente. "Recebemos ordens para ficarmos confinados através de uma mensagem nos nossos telemóveis. Por enquanto, estamos à espera de mais atualizações."

Michel Amiel, presidente da Câmara de Les Pennes-Mirabeau, disse à BFM TV que dois bairros sociais já tinham sido evacuados.

“Nesta fase, as populações devem permanecer confinadas às zonas residenciais”, publicou a prefeitura de Provence-Alpes-Côte d'Azur no X. “Fechem as persianas, as portas, mantenham a vossa propriedade livre para os serviços de emergência e não circulem nas estradas".